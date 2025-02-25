شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من هيئة الدواء للسيطرة على الم السرطان والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للسيطرة على الألم المتعلق بالسرطان، حيث تضمنت:​

١ -تناول مسكنات الألم في الموعد المحدد طبقًا لخطة العلاج حتى في حالة عدم الشعور بالألم. ​

٢-تناول أدوية علاج الألم الطاريء طبقًا لتعليمات الطبيب. ​

٣-إحضار قائمة الأدوية الخاصة بالمريض في كل زيارة للطبيب. ​

٤-تفعيل ما يسمى بسجل الألم، وتسجيل عدد مرات الشعور بالألم وشدته، وذلك بين زيارتين للطبيب.​

٥-في حالة استشارة أكثر من طبيب، فيتم التأكد من رؤية كل طبيب لقائمة الأدوية الخاصة بالمريض، خاصةً إذا كان سيغير أو يصف دواء. ​

٦-عدم تناول أو مشاركة دواء مع شخص آخر، لكل حالة ما يناسبها من خطط علاجية للسيطرة على الألم. ​

٧-عدم شراء الأدوية من مصادر مجهولة.​

٨-مناقشة الطبيب عن مدى الشعور بالتحسن، أو استمرار الشعور بالألم.​

٩-الاحتفاظ بمسكنات الألم بأمان بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة وغيرهم ممن قد يتناولونها خطأً.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة عدم استخدام أي أدوية بدون وصفة طبية أو علاجات منزلية أو عشبية أو العلاجات البديلة بدون الرجوع إلى الطبيب أو استشارة الصيدلي عند استخدام الأدوية غير الوصفية.​