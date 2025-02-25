شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن مد فترة التقديم على برنامج تأهيل الباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد فترة التقديم في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن البرنامج يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق، وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الصندوق لنشر الوعى التثقيفى بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب الباحثين المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، والربط مع الصناعة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية تسهم في تنمية الاقتصاد المصرى.

يذكر أن آخر موعد للتسجيل فى البرنامج 28/2/2028 ولمعرفة كافة التفاصيل والتقديم يرجى الدخول على الرابط التالى من هنـــــــــــا..