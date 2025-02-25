شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان القبرصى: لقائي مع الرئيس السيسى جرى فى مناخ ودى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، عن سعادتها بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن اللقاء مع السيد الرئيس جرى في مناخ ودي يؤكد على طبيعة العلاقات الأخوية بين قبرص ومصر.



الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان القبرصي

وقالت أنيتا، عبر صفحتها الرسمية على انستجرام: "لقائى مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وقد جرى اللقاء في جو ودي خاص يتناسب مع العلاقات الأخوية التي تربط بين قبرص ومصر".



وأضافت أنيتا: "تم التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، بينما تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام الثنائي والاقليمي المشترك، بما في ذلك تطورات التعاون في الشرق الاوسط وقبرص والاتحاد الاوروبي ومصر".



واختتمت رئيسة البرلمان القبرصي، قائلة: "كان هناك اتفاق مطلق على ضرورة الالتزام بالمبادئ والقيم، اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومنع تبرير الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، وفي هذا السياق، تلعب الدبلوماسية البرلمانية دوراً حاسماً.



