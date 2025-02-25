شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات لجميع الصفوف الدراسية للترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام الاطلاع على التقييمات من خلال الدخول على الرابط التالى

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Classroom_and_home_assessments_and_performances/Classroom_and_home_assessments_and_performances.html

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي، موضحة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها، مؤكدة أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.