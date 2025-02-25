شكرا لقرائتكم خبر عن الخلطة الشيطانية.. تحذيرات وزارة الصحة حول حقنة علاج نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن حقنة البرد لا تعالج نزلات البرد بل تسبب مشاكل صحية لأصحاب أمراض

- الربو

- السكر

- الكبد

- القلب

- ضغط الدم

حذرت وزارة الصحة والسكان من استعمال الخلطة السحرية (حقنة البرد) فى علاج نزلات البرد، وقالت: حقنة البرد لا تعالج هذا النوع من الأمراض وتسبب مشاكل كثيرة لأصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة استشارة الطبيب أولًا قبل استخدام أى دواء.

وقال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا" أن حقنة البرد أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية هى مصطلح دارج متداول بين بعض المواطنين والبعض من الصيادلة أو العاملين فى بعض الصيدليات عبارة عن مركب من ثلاث مستحضرات ( مضاد حيوى + مسكن للألم وخافض للحرارة + كورتيزون) يتم إعطاؤها لمن يعانى من أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا بغرض العلاج.

وتابع: وللاثر الملحوظ لمسكن الالم ولتأثير الكورتيزون على أعراض الحساسية المصاحبه للبرد أو الانفلونزا قد يشعر المريض ببعض التحسن لذا أطلقوا عليها حقنه البرد دون النظر لخطورتها وعدم جدوى استخدام بعض أو كل مكوناتها مثل المضاد الحيوى ناهيك عن المخاطر التى قد يتعرض لها المريض بداية من احتمال حدوث الصدمات التحسسية مرورا بمخاطر استخدام المضاد بشكل سىء ودون داعى وانتهاءا بتأثير هذة التركيبة السلبى على المناعة والسكر والضغط والكلى وتهديدها لحياة الشخص بشكل مباشر.

واستكمل: لا علاقة للقاح الانفلونزا الموسميه بما يعرف بحقنة البرد فالفارق شاسع بين المستحضرين من حيث الشكل والمضمون فلقاح الانفلونزا الموسميه هو لقاح واق يحمى من الإصابة بالانفلونزا ومضاعفاتها ولا يحمل فى طياته اى خطورة على صحة وحياة الشخص المتلقى له وينصح بها من قبل كل الجهات الصحيه بغرض الوقاية والحماية