شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات تواجه المتورطين فى قضية منصة FBC والان مع تفاصيل الخبر

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية.

وكشف مصدر قانوني، أن المتهمين في القضية يواجهون عدة اتهامات، أبرزها الاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة عن طريق وسائل احتيالية، بما يندرج تحت جرائم النصب وتحقيق الغرض الإجرامي والقصد الجنائي، وممارسة نشاط غير مرخص في مجال المعاملات المالية بالمخالفة لقانون (البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020)، وتشغيل منصة استثمار و جمع أموال دون ترخيص من الجهات المختصة، إدارة كيان على الإنترنت بغرض الاحتيال الإلكتروني بغرض الاستيلاء علي أموال المواطنين، غسل الأموال غير المشروعة لإخفاء مصدرها.

ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بـ وزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC.

جاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت ، تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.