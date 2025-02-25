شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقى الإعانة الشهرية بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان الكريم 1446 هجرية، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، إلى بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2025م، متضمنة منحة شهر رمضان، اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025م، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج سند، أحد البرامج التنموية للبيت، لمد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

