شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة وبداية ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء أخر أيام الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد والتى وصلت ذروتها يومى الأحد والإثنين، ووصلت معها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 9 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اعتبارا من غدا الأربعاء 26 فبراير ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة .

ويشهد اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.