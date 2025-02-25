شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل وفد مطار سفنكس لمناقشة جاهزيته لافتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفدًا من مطار سفنكس الدولي، برئاسة اللواء طيار أشرف خلف، لاستعراض التطورات الأخيرة بالمطار، وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير، وتعزيز المشروعات السياحية في منطقة أهرامات الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية مطار سفنكس الدولي، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية للمواصلات والمشروعات السياحية الكبرى، ويدعم التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة الجيزة.

واطلع محافظ الجيزة، خلال اللقاء على عرض تقديمي شامل حول التوسعات الجديدة بالمطار، والإمكانيات التشغيلية ومعدلات التشغيل المتوقعة بالتزامن مع الافتتاح الرسمي.

وتناول العرض سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والمطار لدعم حركة السفر والسياحة في المنطقة.

واستعرضت المناقشات تفاصيل التجربة الكلية للطوارئ (Full Scale Emergency Drill) المقرر تنفيذها يوم الأربعاء 26/2/2025 لضمان أعلى معايير السلامة والأمان.

وتلقى محافظ الجيزة، دعوة رسمية من وفد مطار سفنكس الدولي لحضور التجربة والتعريف بدور المحافظة في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.

وناقش المهندس عادل النجار، واللواء طيار أشرف خلف، اقتراحات مد خطوط النقل العام إلى المطار، بما يسهم في تيسير حركة المسافرين وربط مطار سفنكس الدولي بالقاهرة الكبرى، كما يدعم كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.