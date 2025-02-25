شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد أعمال التطوير بمستشفى أطفال مصر والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بزيارة تفقدية لمستشفى اطفال مصر، لمتابعة العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بالتوسع في الخدمات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

قام رئيس الهيئة، بالمرور علي اقسام المستشفي الاستقبال والطوارئ والمعمل وقسم أمراض الدم والحضانات، كما تفقد أعمال تطوير المعمل ليصبح معملا مركزياً، وكذلك الأشعة المقطعية وتطوير قسم امراض الدم والحضانات.

تعد مستشفي اطفال مصر، من كبري مستشفيات الأطفال في الهيئة، حيث تقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى الأطفال من خلال مجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة، وذلك ضمن خدمة مجانية لعملاء التأمين الصحي.

يقدم مستشفى أطفال مصر، كافة جراحات الأطفال وتخصص تام فى عمل جراحات القلب المفتوح وحالات مرض السرطان للأطفال، وقسم القسطرة القلبية والمخية، ويخدم جميع المرضى على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى توفير قسم للأشعة المقطعية متعدد المقاطع، وذلك حرصاً على تقديم أسرع وأفضل خدمة طبية.

كما يقدم المستشفى الخدمات الطبية لمرضى الدم، في التخصصات المختلفة التي تعمل على منع حدوث مضاعفات مرضية وخفض نسب الإعاقة، بالإضافة إلى تشخيصها وتقديم أحدث العلاجات الدوائية وتوفيرها بالتأمين الصحي، إلى جانب دورها في توفير أحدث العلاجات الوقائية، والتي ساهمت في تحسن حالات المتعايشين. رافق رئيس الهيئة الدكتور أحمد عطا رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بحضور الدكتور عيد العطار مدير عام المستشفى .



رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد أعمال التطوير في مستشفى أطفال مصر