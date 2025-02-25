شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارعى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية بعنوان "سبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة لـ مزارع الزيتون في جنوب سيناء"، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 2030، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتنفيذ الخطط البحثية الخاصة بقطاع سيناء، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بتفعيل دور المحطات البحثية لخدمة المجتمع السيناوي.

أوضح مركز بحوث الصحراء أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات المعرفية لمزارعي الزيتون من خلال تناول مواضيع متعددة، تشمل النظم الغذائية المستدامة، والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لمحصول الزيتون ومنتجاته، ودور التعاونيات والجمعيات الأهلية في معالجة مشاكل الزيتون، وأهم الممارسات الزراعية الجيدة لمكافحة أمراض الزيتون في قرى رأس سدر.

من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام يونس أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز ورئيس البرنامج البحثي أن النظام الغذائي المستدام يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع استنادًا إلى أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية، مما يسهم في الحفاظ على توفير الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات المالية والحروب.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ وقاية النبات أن التدريب النظري والزيارات الميدانية أكدت على أهمية الممارسات الزراعية الجيدة في مقاومة أمراض الزيتون، مثل عمليات التقليم وفترات الري المناسبة في ظل ظروف الجفاف وملوحة التربة، بالإضافة إلى تصميم برنامج لمكافحة الحشائش مثل حشيشة الحلفا والحشرات القشرية وخنافس القلف والعناكب.

وأشارت الدكتورة عفت علام أستاذ الإرشاد الزراعي إلى أهمية تأسيس رابطة للعمال الزراعيين لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية الماهرة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعاونية.

