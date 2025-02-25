شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية: نشارك مع الدولة فى مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الانجيلية بمصر إن وحدة التنمية الانجيلية التابعة للهيئة القبطية الانجيلية له عدة أهداف أهمها أن يحصل كل مواطن علي الرعاية الصحية المتكاملة وكذلك توفير البيئة المناسبة من الطعام والماء الجيد بالاضافة الب مبادرات بناء الوعي.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته التي ألقاها الدكتور رفيق ناجي مدير التنمية بالهيئة الانجيلية نيابة عنه خلال حضوره ندوة بعنوان " نحو حماية الاطفال والنساء من أثر التعرض لأضرار الرصاص" إن الهيئة الإنجيلية شاركت مع الدولة في عدة مبادرات منها " 100 مليون صحة وغيرها ومن هنا نعمل علي ملف هام وهو تعرض الأطفال والنساء لاضرار الرصاص وهذا يوثر علي صحة الطفل والام .

وتابع أنه من المقرر أن ينفذ برنامج حماية الاطفال في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية مع ضرورة نشر التوعية علي ذلك ، موكدا التزام الهيئة الكامل في هذا الجهد ونامل ان تحقق المرحلة الثانية للمشروع نتائج افضل .

وبدأت منذ قليل فعاليات اللقاء الإعلامي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بعنوان:"نحو حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص"، لتعزيز الوعي حول مخاطر التعرض لعنصر الرصاص، والذي يعقد بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر، شارع الطيران.

واعتذر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن عدم حضوره اللقاء والقي كلمته رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة .

وأعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، بانها ستستعراض أهداف وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع، والتحديات التي واجهته، وإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.

كما سيتضمن اللقاء مناقشة آليات الشراكة الجديدة المحتملة لدعم المرحلة القادمة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجهود في هذا المجال.