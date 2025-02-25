شكرا لقرائتكم خبر عن 41 عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة ضمن مجالس أكاديمية البحث العلمى النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة انه تم اختيار 41 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة القاهرة، ضمن التشكيل الجديد للمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الفترة 2025-2028 .

وقال محمد سامي عبدالصادق إن هذا الاختيار يمثل خطوة تعكس المكانة الرائدة لجامعة القاهرة في دعم البحث العلمي وتطوير السياسات الأكاديمية فى مصر، كما يبرهن على ثقة المؤسسات البحثية في كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مما يعكس دورهم الريادي في مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التشكيل يمثل دليلا على ريادة جامعة القاهرة، وقوة تأثيرها فى مجال البحث العلمى، والتطوير التكنولوجى، حيث ستساهم الجامعة من خلال اعضائها فى وضع استراتيجية بحثية مبتكرة، تخدم المجتمع المصرى، وتعزز مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.

وكشفت إحصائيات الأعضاء الذين تم اختيارهم ان عدد السيدات المختارات 18 أستاذة بنسبة،44%، في حين بلغ عدد الرجال 23 أستاذا، بنسبة56%.

ويكشف هذا التمثيل النسائي البارز عن التطور الكبير في دور المرأة الأكاديمية والعلمية في مصر، حيث تلعب الباحثات دورًا مؤثرًا في مختلف المجالات، مما يعكس التزام جامعة القاهرة أساسا بدعم الكفاءات، دون النظر إلى النوع. وشمل الاختيار ما يلي:

كلية العلوم 8 أعضاء بنسبة 19.5%،

وكلية الطب 6 أعضاءبنسبة 14.6%،

وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 5 أعضاء بنسبة 12.2%،

وكلية الهندسة 5 أعضاءبنسبة 12.2%،

وكلية التجارة 4 أعضاء بنسبة 9.8%،

وكلية الزراعة 3 أعضاءبنسبة 7.3%،

وكلية الآداب 3 أعضاءبنسبة 7.3%،

وكلية التخطيط العمراني عضوان بنسبة 4.9%، بينما تم اختيار عضو واحد بنسبة 2.4% فى كل كلية من كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والنانو تكنولوجي

وطب الفم والأسنان، وكلية الدراسات العليا للبحوث والإحصاء، والمعهد القومي للأورام.