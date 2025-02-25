شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع جديد لمعرض أهلا رمضان 2025 بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض “أهلًا رمضان” بجميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، برفقة شيماء عمر، وكيلة وزارة التموين بالإسماعيلية، معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي بالمحافظة، بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية

وقالت شيماء عمر إن إقامة المعرض يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مشيرةً إلى أن المعرض يضم مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع التأكيد على بيعها بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين

كما أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويقدم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بالإضافة إلى منتجات المشغولات اليدوية والأدوات المنزلية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق لافته الى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الشركات والهيئات المشاركة، تعمل على توفير جميع المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن معارض “أهلًا رمضان”، مع متابعة مستمرة لضمان جودة السلع وتوافرها طوال فترة المعرض

ويشارك في المعرض 107 عارض وعارضة، من بينهم 57 من مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، ووحدتي تكافؤ الفرص وأيادي مصر بالمحافظة، بالإضافة إلى 4 عارضين من مديرية التضامن الاجتماعي يمثلون مركز خدمة المرأة بـ”الهلال الأحمر” والأسر المنتجة لتقديم مشغولات يدوية ومنتجات سيناوية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا