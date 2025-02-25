شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتلقى تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.

ويعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير انه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير عدد 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها الى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب أصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة الى (74) مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم عدد (57) مكتب سجل تجاري مميز.

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي:

خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.

- خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.

- خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.

- خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.

تطوير الخدمات على مصر الرقمية:

تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب.

إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.

وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.

كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024 إلى 3 ملايين و 931 ألف معاملة ، مقارنة بعدد 3 مليون و 779 ألف معاملة عام 2023 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية ‎.