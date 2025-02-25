شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببلجيكا يستعرض تطور مناخ الاستثمار والحوافز بالمناطق الاقتصادية والصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض سفير مصر لدى بلجيكا السفير أحمد أبو زيد، التطور الذى يشهده مناخ الاستثمار فى مصر، والحوافز التى تقدمها المناطق الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى المزايا التى يتمتع بها سوق العمل المصرى، فضلا عما توفره مصر من نفاذية للسوقين الإفريقى والعربى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر مع باسكال ديلكومينيت مدير عام وكالة إقليم والونيا للتجارة والاستثمار، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلجيكا.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإقليم والونيا، أحد الأقاليم الثلاثة المؤسسة للاتحاد الفيدرالي البلجيكي.



وتركز اللقاء على تعزيز فرص التعاون من خلال تنظيم زيارات لبعثات من كبرى الشركات البلجيكية في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات التكنولوجية والصحة والإنشاءات والتنمية المستدامة والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والنقل واللوجيستيات وريادة الأعمال.

من جانبها، أكدت المسؤولة البلجيكية اهتمام بلادها بتعزيز التعاون والشراكة مع مصر في القطاعات التي تتمتع كل دولة بمزايا تنافسية بها، وبما يدعم النمو والابتكار في كلا البلدين، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا.

تعد بلجيكا الشريك التجاري والاستثمارى الخامس أوروبياً لمصر، وتتمتع شركاتها بسمعة عالمية في مجالات الإنشاءات واللوجيستيات والنقل والموانئ والصناعات التكنولوجية الدقيقة وعلوم الفضاء.