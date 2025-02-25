شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة معاهد معاونى الأمن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

صـدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن.

أقيمت فعاليات الاحتفالية بمقر معهدى معاونى الأمن بطرة بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

وقام الطلبة والطالبات خلال فعاليات الاحتفال بتقديم عددا من العروض التدريبية التى تعكس مراحل إعداد خريجى معاهد معاونى الأمن، والتى تمت وفقا لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم بما يضمن صقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز يلبى كافة تخصصات وإحتياجات جهات الوزارة المختلفة.

وألقى اللواء مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن كلمة أكد خلالها حرص وزارة الداخلية على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءاتهم لآداء المهام الموكلة إليهم بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات.



تخريج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن (1)



تخريج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن (2)