شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: استشهاد 5 أطفال حديثى الولادة فى غزة بسبب البرد القارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إعلام فلسطيني، بارتقاء 5 أطفال حديثى الولادة شهداء في مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة نتيجة موجة البرد القارس، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و346 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

أضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و759 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.