شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2025، والإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بصرف معاشات مارس 2025 اعتباراً من أول الشهر المقبل، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين .