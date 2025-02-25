شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الخفيف يعلن خصم 50% على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، خصم 50٪ على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم بقطار العاصمة، وذلك بداية من السبت القادم 1 مارس، وبتوجيهات من وزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

يأتي هذا فى ضوء التزام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو بتعزيز إمكانية الوصول والشمولية في وسائل النقل العام.

وأكدت الشركة أنها ملتزمة بإنشاء نظام نقل متاح ومرحب بالجميع، لافتة إلى أن هذا الخصم لذوي الهمم هو خطوة أخرى لضمان تمكن جميع أفراد مجتمعنا من استخدام وسائل النقل بأمان وراحة، وضمن توفير فرص متساوية وإزالة الحواجز وتمكين الأفراد ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع.