شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد دور مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

من جهته، أعرب "عمار الحكيم" عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.