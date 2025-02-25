شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات جديدة لضحايا منصة FBC الإلكترونية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغات جديدة من ضحايا منصة FBC الإلكترونية ، تفيد تعرضهم للنصب، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، ووصل عدد البلاغات المقدمة لأجهزة الأمن بالجيزة إلى 20 بلاغ.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين بإدارة المنصة، وذكر البيان إن وزارة الداخلية نجحت في ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى FBC فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطنين خلال الفترة من 22 الجارى، وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .