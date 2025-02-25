شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان التاريخ وعدد الأسئلة للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2025، وعدد الأسئلة، موضحة أن الامتحان يتضمن 46 سؤالاً منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، كما أن درجات الامتحان موزعة على عدد الأسئلة ما بين درجة ودرجتين لكل سؤال، موضحة أن إجمالى الأسئلة التي تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة 70% و30% للمستويات المعرفية العليا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة استعداداً للامتحانات النهائية، حيث يمكن للطلاب التعرف على مواصفة الأسئلة فى المواد الدراسية الأساسية وطريقة الإجابة عن الأسئلة، من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.



