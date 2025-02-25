شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس بأسوان لمتابعة مستوى القراءة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وناتاليا روسي ممثل منظمة يونيسف في مصر و الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وللسفير الإيطالي ميكيلى كوارونى تددا من المدارس بمحافظة أسوان لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، فضلا عن متابعة برنامج الدمج الشامل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

ونبهت المديريات التعليمية والإدارات علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة على اسمرار الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والتي تتم جميعها في حضور الطالب ولن يتم إعادتها إلا في حالات الغياب بعذر وهى تمثل 70% من درجة الطالب خلال الترم منها 10% للسلوك والمواظبة .

وأضافت الإدارات التعليمية، أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأي سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب أجازه مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن .

وتابعت الإدارات التعليمية أن خروج الطالب من الحصة بدون إذن يسجل غياب ويحرم الطالب من درجات المواظبة والأعمال التحريرية والتقييمات ويعد هروب حتى لو لم يخرج من المدرسة .