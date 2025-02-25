شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات تغير مواعيدها بداية شهر رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تغير هيئة السكة الحديد مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط ليناسب مواعيد الركاب خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بداية من يوم السبت القادم 1/3/2025 بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي جمهور الركاب.

وبيانها كالتالى:

قيام قطار 1915 ( سياحي ) القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40 طبقاً .

وقوف قطار رقم 3017 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع .

تعديل جدول مسير قطار 586 / 587 ( مكيف ) الإسكندرية / المنصورة وجدول مسير قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة طبقاً للجداول المرفقة .

قيام قطار 925 ( مكيف ) القاهرة / طنطا، من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل محطة طنطا الساعة 20:10 طبقاً للجدول المرفق .



وقوف قطار 297 اكسبريس ( طنطا / المنصورة ) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب ، وتأخير قيام قطار 268 ركاب ( المنصورة / طنطا ) ليقوم من المصنورة الساعة 13:25 بدلاً من الساعة 13:00 ليصل طنطا الساعة 14:55 بدلاً من الساعة 14:35.



تعديل ميعاد قطار 134 / 147 ركاب ( الفيوم / الجيزة والعكس ) طبقاً للجدول المرفق .



إيقاف تشغيل قطارى ( 2026 / 2027 ) تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس لحين صدور تعليمات أخرى .



تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم .





قطار الاسكندرية المنصورة



قطار الجيزه الفيوم



قطار الفيوم الجيزة



قطار القاهرة المنصورة



قطار القاهرة طنطا



قطار طنطا المنصورة