- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات تغير مواعيدها بداية شهر رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 25 فبراير 2025 11:02 ص
تغير هيئة السكة الحديد مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط ليناسب مواعيد الركاب خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بداية من يوم السبت القادم 1/3/2025 بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي جمهور الركاب.
وبيانها كالتالى:
قيام قطار 1915 ( سياحي ) القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40 طبقاً .
وقوف قطار رقم 3017 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع .
تعديل جدول مسير قطار 586 / 587 ( مكيف ) الإسكندرية / المنصورة وجدول مسير قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة طبقاً للجداول المرفقة .
قيام قطار 925 ( مكيف ) القاهرة / طنطا، من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل محطة طنطا الساعة 20:10 طبقاً للجدول المرفق .
وقوف قطار 297 اكسبريس ( طنطا / المنصورة ) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب ، وتأخير قيام قطار 268 ركاب ( المنصورة / طنطا ) ليقوم من المصنورة الساعة 13:25 بدلاً من الساعة 13:00 ليصل طنطا الساعة 14:55 بدلاً من الساعة 14:35.
تعديل ميعاد قطار 134 / 147 ركاب ( الفيوم / الجيزة والعكس ) طبقاً للجدول المرفق .
إيقاف تشغيل قطارى ( 2026 / 2027 ) تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس لحين صدور تعليمات أخرى .
تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم .
قطار الاسكندرية المنصورة
قطار الجيزه الفيوم
قطار الفيوم الجيزة
قطار القاهرة المنصورة
قطار القاهرة طنطا
قطار طنطا المنصورة
قطارات تغير مواعيدها بداية شهر رمضان
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز