شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الثلاثاء 25-2-2025.. أخر أيام الموجة شديدة البرودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-2-2025 ، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، أخر ايام الموجة شديدة البرودة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-2-2025 ، كما يلى :

طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أجواء شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



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