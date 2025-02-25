شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الغد.. تخرج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الداخلية احتفالية مهيبة لتخريج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن، في حدثٍ شهد حضور كوكبة من القيادات الأمنية، وذلك في معهد معاون الأمن بضاحية طرة.

توافد الحضور على المكان، حيث سطع أمل جديد في عيون الوطن بأبنائه الذين أتموا دورة تعليمية مهنية محكمة، تخللها عرضٌ فني مدهش قام به الخريجون، الذين أذهلوا الجميع بمهاراتهم الاحترافية.

تلك العروض كانت بمثابة شهادةٍ حية على ما اكتسبوه من خبراتٍ تضاف إلى رصيدهم الأمني، ليكونوا درعًا جديدًا للوطن في وجه التحديات.

حفل التخرج، الذي امتلأ بالفخر والاعتزاز، حمل في طياته رسالةً واضحة: أمن مصر سيظل في أيدٍ أمينة، يعزز من قدراته ويصقل مهاراته بما يتناسب مع مقتضيات العصر.



تخريج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن (1)



تخريج دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن (2)