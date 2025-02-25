شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات لدعم التنمية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

‏‎ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.