شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: 97 منشأة تابعة للهيئة لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية في التأمين الطبي لاحتفالات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، والذي يعد أحد أهم الأحداث السياحية والثقافية في العالم، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للزوار والسائحين ومرتادي المعبد.

وأوضح بيان الهيئة أنه تم تعزيز الجاهزية الطبية في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، والتي تضم 8 مستشفيات و89 وحدة ومركز طب أسرة بإجمالي 97 منشأة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، حيث تم دعم أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالكوادر الطبية المدربة، وتأمين الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة.

وأضاف البيان أن الهيئة قامت بنشر عياداتين طبيتين متنقلتين، إحداهما داخل معبد أبو سمبل، والأخرى في شارع السوق السياحي، وتم تزويدهما بأحدث التجهيزات الطبية، بما في ذلك أجهزة السونار، والمونيتور، والتنفس الصناعي، وقياس الضغط والسكر، فضلًا عن المستلزمات الجراحية لضمان التدخل الفوري في الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الهيئة بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، وتأمين الفعاليات الكبرى، بما يعكس تطور خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر.

ولفت الدكتور أحمد السبكي على أن الهيئة لم تقتصر جهودها على توفير الخدمات الطبية فقط، بل نظّمت فعاليات توعوية وترفيهية لتعريف الزوار بخدماتها، وتعزيز الوعي الصحي، إلى جانب الترويج لبرنامج الهيئة"نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية، والخدمات الفندقية المتميزة بالمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الزائرين، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية في كافة محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن تجربة آمنة ومتميزة لجميع المشاركين في الفعاليات والأحداث السياحية الكبرى، ويدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية الدولية.