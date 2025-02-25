شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نجاح عمليات أشعة تشخيصية وتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح إجراء مجموعة من الأشعات التشخيصية والتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة الخبير الفرنسي روماريك لوفري، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي بورجوندي في فرنسا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم مناظرة وعلاج عدد من الحالات من مختلف محافظات الجمهورية،وشملت الحالات حالتين من محافظة أسيوط تعانيان من متلازمة احتقان الحوض، وهي حالة تسبب آلامًا مزمنة بالحوض ونزيفًا، حيث جرى علاجهما بحقن مواد صمغية مجلطة وملفات حلزونية.

وأضاف عبدالغفار أن حالة أخرى كانت تعاني من تضخم حميد في البروستاتا، وتم علاجها باستخدام القساطر متناهية الصغر وإغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا من خلال مادة صمغية مجلطة، كما تم مناظرة وعلاج حالتين أخريين تعانيان من تشوهات في الأوعية الدموية عالية التدفق؛ الأولى في الذراع الأيمن والثانية في منطقة الظهر، وهما من محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس ٔالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشددًا على حرصها على توفير رعاية طبية متكاملة ومتميزة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلمية العالمية ، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير المستلزمات الطبية الدقيقة والحديثة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الإدارية، إلى أن المستشفى تمتلك إمكانيات ضخمة ومتقدمة تتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن اليوم العلمي، الذي أقيم بحضور الخبير الفرنسي، شهد مشاركة متميزة من عدد من الكوادر الطبية من مختلف المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، إضافة إلى ممثلين من الجامعات المصرية.



الأشعات التشخيصية والتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي



الفريق الطبي