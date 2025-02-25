شكرا لقرائتكم خبر عن ما المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير؟.. شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير "تعليق الاشتراك"، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، تشمل: بطاقة الرقم القومي للعميل، آخر فاتورة مصدرة للعميل، طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنظيم قوافل مائية بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.