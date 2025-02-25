شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية يشعر بها بعض سكان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من أحياء القاهرة، حدوث هزة الأرضية شعر بها السكان منذ قليل، وسط مخاوف من أن تكون هذه الهزة نتيجة زلزال قد يكون له توابعه المؤثرة

حيث أكد بعض السكان على مواقع التواصل الاجتماعى أنهم شعروا باهتزازات خفيفة لثوانٍ معدودة.

وحتى الآن، لم تصدر هيئة المساحة الجيولوجية أو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل قوة الهزة الأرضية أو مركزها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..