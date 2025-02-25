شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. عناوين معارض أهلا رمضان فى أحياء محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن عناوين معارض "أهلًا رمضان" في أحياء المحافظة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم.

وشهدت أحياء المحافظة، إقامة 13 معرضًا أهلًا رمضان على مساحة إجمالية 11650 م2، تضم 328 باكية وعارض، جاءت مواقعهم على النحو التالي:

-السوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي في جنوب الجيزة.

-ميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول.

-أرض أبو عبيدة بالمنيب.

-ميدان الكيت كات في حي العجوزة.

-مدخل الكوبري الخشب بشارع السودان في حي الدقي.

-شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد بحي الهرم.

-تقاطع شارع المريوطية مع الهرم في حي الهرم.

-شارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم في حي الوراق.

-شارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية في حي العمرانية.

-أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل بحي بولاق الدكرور.

-شارع حسن محمد بحي الطالبية.

-شارع المطار بجوار مسجد المنيرة في حي إمبابة.

-طريق البراجيل مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية.

وتوفر معارض "أهلًا رمضان" السلع الأساسية والاستراتيجية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفواكه، ومنتجات الأجبان والألبان، ومستلزمات شهر رمضان، طوال الشهر الكريم.

وشكلت محافظة الجيزة، لجان رقابية وتفتيشية للمرور على معارض أهلًا رمضان للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.