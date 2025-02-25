شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير اليوم المصرى للزراعة العضوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

‎أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تدشين اليوم المصرى للزراعة العضوية فى 25 فبراير 2025 ليكون الخامس والعشرين من فبراير من كل عام هو اليوم المصرى للزراعة العضوية.

‎وأوضح الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أن هذا اليوم يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها فى الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة من جهة، وإبراز دورها فى دعم الاقتصاد والتصدير وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى دورها البارز فى دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.

‎ويأتى هذا فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الزراعة المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

‎جدير بالذكر، أن المعمل المركزى للزراعة العضوية الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بتقديم الدعم للتوسع في الزراعة بالطرق العضوية من خلال نشر مفاهيم الزراعة العضوية والإشراف العلمي والتقني على هيئات إصدار الشهادات العضوية وإجراء البحوث لحل المشكلات التي تواجه المزارع العضوية والإنتاج وفقًا لقانون الزراعة العضوية، كما يقوم بتدريب الكوادر المحلية في مختلف المحافظات على الأسلوب التكنولوجي للزراعة العضوية و تطبيق قانون الزراعة العضوية المصري رقم 12 واللائحة التنفيذية له رقم 169 الصادرة فى 26 أغسطس 2021.

