شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مستعدون لاستئناف صادرات الألومنيوم إلى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستئناف إمدادات الألومنيوم إلى السوق الأمريكية، وبيع حوالي مليوني طن من هذا المعدن إلى الولايات المتحدة سنويًا.



وأضاف بوتين- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "هذا الأمر سيساعد في إبقاء الأسعار منخفضة"، متابعًا أنه "إذا تم اتخاذ قرار بفتح السوق الأمريكية أمام منتجينا، فيمكننا بيع حوالي مليوني طن هناك"، موضحًا أن "هذا لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار، ولكن في رأيي، سيظل له تأثير مقيد على استقرار الأسعار".



وأشار بوتين إلى أنه "في عام 2017، استحوذت روسيا على حوالي 15% من إجمالي واردات الألومنيوم الأمريكية".



ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "بشكل عام، تنتج الولايات المتحدة حوالي 60% من الألومنيوم المطلوب بنفسها، وتستورد 40%"، مضيفًا أن "15% من هذه النسبة تأتي من روسيا، في حين أن المستورد الرئيسي اليوم هو كندا".