شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الدراسة بها العام المقبل.. قائمة كليات جامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى الثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:00 ص

وافق مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور على انشاء 12 جامعة أهلية جديدة وأن تبدأ الدراسة بداية العام الدراسى الجديد 2025 / 2026، ومن بين الجامعات جامعة القاهرة الأهلية، التى تنطلق الدراسة بها فى مقر الفرع الدولى للجامعة . وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: 1-كلية الطب 2- كلية طب الأسنان 3 - كلية الصيدلة 4- كلية التمريض 5- كلية العلاج الطبيعى 6 - كلية الهندسة 7- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 8- كلية العلوم 9- كلية الطب البيطرى 10- كلية التجارة 11 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 12- كلية الإعلام 13- كلية التربية للطفولة المبكرة 14 - كلية الحقوق

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