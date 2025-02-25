شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الدراسة بها العام المقبل.. قائمة كليات جامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحىالثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:00 ص
وافق مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور على انشاء 12 جامعة أهلية جديدة وأن تبدأ الدراسة بداية العام الدراسى الجديد 2025 / 2026، ومن بين الجامعات جامعة القاهرة الأهلية، التى تنطلق الدراسة بها فى مقر الفرع الدولى للجامعة .وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل:
1-كلية الطب
2- كلية طب الأسنان
3 - كلية الصيدلة
4- كلية التمريض
5- كلية العلاج الطبيعى
6 - كلية الهندسة
7- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى
8- كلية العلوم
9- كلية الطب البيطرى
10- كلية التجارة
11 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
12- كلية الإعلام
13- كلية التربية للطفولة المبكرة
14 - كلية الحقوق
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