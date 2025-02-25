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تبدأ الدراسة بها العام المقبل.. قائمة كليات جامعة القاهرة الأهلية

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تبدأ الدراسة بها العام المقبل.. قائمة كليات جامعة القاهرة الأهلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:00 ص

وافق مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور على انشاء 12 جامعة أهلية جديدة وأن تبدأ الدراسة بداية العام الدراسى الجديد 2025 / 2026، ومن بين الجامعات جامعة القاهرة الأهلية، التى تنطلق الدراسة بها فى مقر الفرع الدولى للجامعة .

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل:

1-كلية الطب

2- كلية طب الأسنان

3 - كلية الصيدلة

4- كلية التمريض

5- كلية العلاج الطبيعى

6 - كلية الهندسة

7- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

8- كلية العلوم

9- كلية الطب البيطرى

10- كلية التجارة

11 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

12- كلية الإعلام

13- كلية التربية للطفولة المبكرة

14 - كلية الحقوق

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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