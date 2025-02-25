شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار أمريكي يطالب بإنهاء سريع لحرب روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا يطالب بإنهاء سريع للصراع ويشدد على ضرورة تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.



مشروع القرار الأمريكي -وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الاثنين- والذي يحمل عنوان "المسار إلى السلام " حصل على تأييد 93 دولة عضو في الجمعية العامة، في حين صوتت 8 دول ضده وامتنعت 73 أخرى عن التصويت.



ويعرب مشروع القرار الأمريكي بصيغته النهائية عن حزن الجمعية العامة الشديد على الخسارة المأساوية للأرواح طيلة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، و يؤكد أن الغرض الرئيسي للأمم المتحدة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، هو "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا".



ويؤكد القرار أن الهدف الأساسي للأمم المتحدة، كما هو معبر عنه في ميثاق المنظمة، هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بشكل سلمي، ويناشد التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع ويطالب بسلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.



وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة طلبت التصويت على مشروع قرار قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره مقدمة لتحقيق السلام في أوكرانيا.