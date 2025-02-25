أخبار مصر

وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين 1/4
  • وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين 2/4
  • وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين 3/4
  • وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت وهبة - تصوير حسن محمد

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:22 م

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة عمل معارض أهلا رمضان 2025  على مستوى محافظات الجمهورية أسبوعا آخر، حيث كان مقرر العمل بالمعارض حتى يوم 26 فبراير الجاري إلا أنه تم مد فترة العمل بالمعارض في إطار الحرص على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، قائلا: "وفى حالة استمرارية إقبال المواطنين على المعارض سيتم المد مرة أخرى" 

افتتاح وزير التموين المعرض
افتتاح وزير التموين المعرض

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح  مساء اليوم معرض  أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح  برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم، وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الجولة الخاصة لوزير التموين
الجولة الخاصة لوزير التموين

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ،حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جولة الوزير
جولة الوزير

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements