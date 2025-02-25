شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مد فترة معارض أهلا رمضان 2025 لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة عمل معارض أهلا رمضان 2025 على مستوى محافظات الجمهورية أسبوعا آخر، حيث كان مقرر العمل بالمعارض حتى يوم 26 فبراير الجاري إلا أنه تم مد فترة العمل بالمعارض في إطار الحرص على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، قائلا: "وفى حالة استمرارية إقبال المواطنين على المعارض سيتم المد مرة أخرى"



افتتاح وزير التموين المعرض

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مساء اليوم معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم، وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



الجولة الخاصة لوزير التموين

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ،حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.