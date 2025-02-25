شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تخفيضات 30% على السلع بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان السواح يتضمن مخزوناً إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فورى لتلبية احتياجات المواطنين، وتصل نسب الخصم على المنتجات المعروضة إلى ما بين 25% و30%، مع الالتزام بتقديم سلع ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات الأسر المصرية، كما شدد على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه تقدم الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشكر إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لدعمه المستمر لجهود الشركة القابضة وحرص الوزير على استمرارية تطوير الشركات التابعة بما يعود بالنفع على المواطن في حصوله على سلع بجودة عالية، وبأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.