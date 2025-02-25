شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 25-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:08 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:27

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:19 م

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:48

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:41 م

وقت صلاة العشاء 6:56 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03

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