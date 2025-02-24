شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط بارز لمركز القاهرة الدولى لبناء القدرات الصومالية من أجل التصدى للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مدينة مقديشو بالصومال، برنامجاً تدريبياً حول “تعزيز دور القيادات المحلية للوقاية من التشدد والتطرف المؤدي الي الإرهاب”، بالتعاون مع مركز توبسان الصومالي لمكافحة التطرف المؤدي للإرهاب، وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ١١ فبراير الجاري، واستفاد من البرنامج ٤٠ متدربًا من القيادات المحلية الصومالية بهدف بناء قدراتهم على الصمود في مواجهة الإرهاب المتطرف ودحض الأفكار والمفاهيم التي يساء استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوزراء الصوماليين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة، ووزير الشباب والرياضة، والمستشار الأول للرئيس الصومالي لشئون مكافحة الإرهاب والتطرف مدير مركز توبسان الوطني، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها المتواصل للصومال في كافة المجالات. وأكدوا أن مصر شريك استراتيجي في تعزيز جهود الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال،

وصرح السفير/ سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي، بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويجسد الدعم المصري الراسخ للصومال.

وأضاف أن هذا التدريب يسهم في بناء القدرات الصومالية الوطنية لمواجهة خطر الإرهاب من خلال معالجة أسبابه الجذرية، وتبني نهج وقائي قائم على بلورة حلول مستدامة واستجابات شاملة، وذلك من خلال تبني مقاربة شاملة تستند إلى التجربة المصرية الرائدة ذات الصلة، والتي لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يمثل أحد أهم محاور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يتولى مركز القاهرة مهام سكرتاريته التنفيذية.

كما توجه مدير مركز القاهرة بالشكر إلى جميع الشركاء لدعمهم هذه الدورة، بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف.