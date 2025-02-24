شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: انتشار أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بأحياء العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ، وأسواق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان ونشرها بجميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة قبل وبعد التخفيض.

ويضم معرض " أهلًا رمضان" بحي الأميرية الذى يعد أكبر معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويقدم تخفيضات تصل إلى ٣٠% كافة السلع الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.