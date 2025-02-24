شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة في ضخ اللحوم بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على زيادة ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة المقبلة، لضمان توافرها بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة فى معارض أهلًا رمضان وأسواق اليوم الواحد، في ظل ارتفاع الطلب خلال الشهر الكريم كما سيتم أيضا زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية وأن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية حرصت هذا العام على تقديم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح، برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.