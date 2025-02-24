شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بمعرض القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2025 التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بميدان السواح حيث توفر وزارة التموين جميع السلع الأساسية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن وأيضا الألبان والجبن وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مساء اليوم معرض اهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ،حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.