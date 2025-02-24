شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر اللحوم الطازجة بمعرض أهلا رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وكافة السلع الغذائية والفاكهة بمعرض أهلا رمضان التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان السواح، حيث تطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو، كما تحرص الوزارة على توفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض فى طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

يتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (21)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (22)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (23)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (24)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (25)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (26)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (27)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (28)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (29)



معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح (30)