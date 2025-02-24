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إدخال 174 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.. واستقبال الدفعة 22 من مصابي غزة

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إدخال 174 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.. واستقبال الدفعة 22 من مصابي غزة

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القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تم إدخالها اليوم /الإثنين/ إلى الفلسطينيين بقطاع غزة 174 شاحنة، فيما استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 39 مصابا ومريضا و44 مرافقا فلسطينيا من القطاع .


وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه من بين شاحنات المساعدات 15 شاحنة وقود ؛ مشيرا إلى أن الشاحنات تم تفتيشها عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة .


ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين والمرضى الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف لتوصيلهم إلى المستشفيات بمحافظة شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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