شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا "قد تنتهي خلال أسابيع".

وأضاف في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: "إذا كنا أذكياء، وإذا لم نكن أذكياء، فسوف تستمر هذه الظاهرة، وسوف نستمر في خسارة الشباب الجميلين الذين لا ينبغي لهم أن يموتوا - ونحن لا نريد ذلك".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأوكراني الأوروبي في الذكرى الثالثة لبدء حرب روسيا على أوكرانيا.

مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا والذي يحظى بدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعطف في نصه على "الاحتلال الكامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي"، ويكرّر أيضا المطالب السابقة للجمعية العامة فيما يتّصل بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من أوكرانيا ووقف "الهجمات الروسية ضد أوكرانيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، مجموعة سادسة عشرة من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "منذ ثلاث سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراضٍ لا تعود لها" مضيفة أن "كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشنّ هذه الحرب".

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة طلبت من كييف سحب مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعمه الأوروبيون والذي يطالب بانسحاب القوات الروسية "الفوري" من أوكرانيا.