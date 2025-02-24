شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تصدر ضوابط استهلاك الغاز الطبيعي للمخابز البلدية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (4) لسنة 2025، يتعلق بتحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي بالمخابز التموينية التي تعمل بالغاز في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم عمليات إنتاج الخبز المدعم وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة،

تفاصيل التوجيه الوزاري

وفقًا للتوجيه الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، تم تحديد ماعدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني استخراج 87.5% بواقع 100 كجم للعجان، وفق جدول يوضح الاستهلاك بناءً على نوع الفرن المستخدم في المخبز، حيث تم تقسيم الاستهلاك إلى:

ماو نصف آلي: معدل الاستهلاك 22 م³

ملدن نصف آلي (نوع آخر):21 م³

مجر نصف آلي: 18 م³

مجر الي كامل: 17 م³

ألزم التوجيه الوزاري المخابز التموينية التي تعمل بالغاز الطبيعي بتسجيل استهلاكها الفعلي شهريًا، وذلك عبر نموذج معتمد من الإدارة التموينية المختصة، مع ضرورة متابعة قراءة عداد الغاز الطبيعي بداية كل شهر وحتى نهايته.

وأكد القرار على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخابز المخالفة التي لا تلتزم بمعدلات الاستهلاك المحددة أو التي تتلاعب ببيانات الاستهلاك. كما أشار إلى أن المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي ملزمة باستخدام العداد الفعلي لحساب كميات الإنتاج، وذلك لضمان الشفافية وعدم إهدار الموارد.

حدد القرار بدء سريان التوجيه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع تكليف الجهات الرقابية والتموينية بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام المخابز بالمعدلات المحددة.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى ضبط منظومة الدعم وضمان وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه بجودة عالية، مع تقليل الفاقد في الموارد الأساسية مثل الغاز الطبيعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط منظومة الدعم وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم بجودة مناسبة، وبين ترشيد استهلاك موارد الدولة، وذلك عبر قرارات تنظيمية ورقابية مشددة، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحماية المال العام.