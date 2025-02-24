شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات موسعة مع سفاح المعمورة بالإسكندرية مع استمرار تكثيف التحريات والان مع تفاصيل الخبر

أجرت جهات التحقيقات فى الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة، مع المتهم "ن.ال" والمعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، حول ارتكابه الوقائع التى ارتكبها مع فحص جميع البلاغات، كما قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم "ن. ال" محام، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع استمرار تكثيف تحريات المباحث حول الوقائع التى ارتكبها المتهم.

بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم "ن. ال" قام باستئجار شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.

وبعد ارتكاب المتهم جريمة قتل أخرى، حيث قتل المجنى عليها الثانية، وهى إحدى موكلاته، بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها ودفنها بجوار المجنى عليها الأولى. حفر حفرة فى منتصف إحدى غرف الشقة ودفنهما معًا، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 فى منطقة العصافرة شرق المحافظة، يُشتبه فى كونه ثالث ضحايا المتهم، المعروف بسفاح المعمورة.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.