شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم.

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .